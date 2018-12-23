当 JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input int Length1= 30 ; input int Phase1= 15 ; input uint Gap= 10 ; input uint BuySymb= 171 ; input uint SellSymb= 171 ;

若要替换最后两个输入的值，请使用 Wingdings 字符集 表。



该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。







图例 1. JMACandleTrend 指标

