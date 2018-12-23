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指标

JMACandleTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JMACandleTrend.mq5 (18.63 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入                                     |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;              //平滑方法
input int Length1=30;                                  //平滑深度
input int Phase1=15;                                   //平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均
input uint Gap=10;                                     //不考虑缺口点数
input uint BuySymb=171;                                //买入品种
input uint SellSymb=171;                               //卖出品种

若要替换最后两个输入的值，请使用 Wingdings 字符集 表。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. JMACandleTrend 指标

图例 1. JMACandleTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22560

JMACandleTrend_Signal JMACandleTrend_Signal

JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向

三个指标 三个指标

智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）

SL_Breakeven SL_Breakeven

将持仓移至盈亏平衡的函数。