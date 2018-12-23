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当 JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //平滑方法 input int Length1=30; //平滑深度 input int Phase1=15; //平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均 input uint Gap=10; //不考虑缺口点数 input uint BuySymb=171; //买入品种 input uint SellSymb=171; //卖出品种
若要替换最后两个输入的值，请使用 Wingdings 字符集 表。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. JMACandleTrend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22560
JMACandleTrend_Signal
JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息JMACandleTrend_x10
JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向
三个指标
智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）SL_Breakeven
将持仓移至盈亏平衡的函数。