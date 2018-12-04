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背景:
这个思路来自于论坛 (在另一个交易平台中使用的). 但是因为这个指标被针对某一资产做过过度调整，这个版本几乎改变了所有的东西，除了基本思路 : 基本思路是计算5个平均的 "动量" 并把它们综合为一个“综合”动量。
这个版本:
它使用了 EMA (指数移动平均) 来做动量的计算, 并且为了避免固定的水平，因为它们可能要针对每个交易品种/资产和每个时段做单独调整，这个版本使用了间断信号线来做水平。这样水平就能够自我调节而不以来于上面所述的内容了。
用法 :
您可以使用颜色的改变作为进场或者再次进场的信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22543
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