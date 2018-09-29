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JMACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMACandle_Chl.ex5.
Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl_HTF
JMACandle_Chl
Индикатор JMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечJMACandle_HTF
Индикатор JMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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