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Индикаторы

JMACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1387
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
JMACandle_Chl_HTF.mq5 (29.01 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JMACandle_Chl.mq5 (21.26 KB) просмотр
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Индикатор  JMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JMACandle_Chl.ex5.

Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl_HTF

Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl_HTF

JMACandle_Chl JMACandle_Chl

Индикатор JMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

JMACandle_HTF JMACandle_HTF

Индикатор JMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SL_Breakeven SL_Breakeven

Функция для перевода открытой позиции в безубыток.

Three indicators Three indicators

Советник по OHLC и трём индикаторам: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator), iRSI (Relative Strength Index, RSI)