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Индикаторы

JMACandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1302
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч.  Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;              //метод усреднения
input int Length1=12;                                  //глубина усреднения                    
input int Phase1=15;                                   //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Gap=10;                                     //размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BBLength=10;                                // период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       // девиация

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl

Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl

JMACandle_HTF JMACandle_HTF

Индикатор JMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

JBrainTrend1_HTF JBrainTrend1_HTF

Индикатор JBrainTrend1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

JMACandle_Chl_HTF JMACandle_Chl_HTF

Индикатор JMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SL_Breakeven SL_Breakeven

Функция для перевода открытой позиции в безубыток.