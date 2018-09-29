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JMACandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //метод усреднения input int Length1=12; //глубина усреднения input int Phase1=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Gap=10; //размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=10; // период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; // девиация
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JMACandle_Chl
Индикатор JMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахJBrainTrend1_HTF
Индикатор JBrainTrend1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор JMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSL_Breakeven
Функция для перевода открытой позиции в безубыток.