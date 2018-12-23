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JMACandle_Chl_HTF - MetaTrader 5脚本
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JMACandle_Chl 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 JMACandle_Chl.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. JMACandle_Chl_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22536
SL_Breakeven
将持仓移至盈亏平衡的函数。三个指标
智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）
JMACandle_Chl
JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道JMACandle_HTF
JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项