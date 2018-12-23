智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）

将持仓移至盈亏平衡的函数。

JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道

JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项