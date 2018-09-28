Индикатор BullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор JBrainTrend1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор JMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Индикатор JMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах