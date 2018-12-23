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JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //平滑方法 input int Length1=12; //平滑深度 input int Phase1=15; //平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均 input uint Gap=10; //不考虑缺口点数 input uint BBLength=10; // 布林带周期 input double BandsDeviation=1.0; // 偏差
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. JMACandle_Chl 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22534
JMACandle_Chl_HTF
JMACandle_Chl 指标，输入参数中有时间帧选项SL_Breakeven
将持仓移至盈亏平衡的函数。
JMACandle_HTF
JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项JBrainTrend1_HTF
JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项