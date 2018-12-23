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JMACandle_Chl - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JMACandle_Chl.mq5 (21.26 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入                                     |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;              //平滑方法
input int Length1=12;                                  //平滑深度
input int Phase1=15;                                   //平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围 -100 ... +100, 影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期, 对于 AMA 这是慢速平均
input uint Gap=10;                                     //不考虑缺口点数
input uint BBLength=10;                                // 布林带周期
input double BandsDeviation=1.0;                       // 偏差

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. JMACandle_Chl 指标

图例 1. JMACandle_Chl 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22534

JMACandle_Chl_HTF JMACandle_Chl_HTF

JMACandle_Chl 指标，输入参数中有时间帧选项

SL_Breakeven SL_Breakeven

将持仓移至盈亏平衡的函数。

JMACandle_HTF JMACandle_HTF

JMACandle 指标，输入参数中有时间帧选项

JBrainTrend1_HTF JBrainTrend1_HTF

JBrainTrend1 指标，输入参数中有时间帧选项