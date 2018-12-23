JMACandle 指标，基于指示蜡烛的最高价和最低价间的标准偏差，形成两条彩色通道。

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。







图例 1. JMACandle_Chl 指标