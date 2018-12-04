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Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
背景:
有一段时间中，拉盖尔 RSI 使用了一种奇怪的名字 : "Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI （时间分形动能适应性拉盖尔RSI）". 它或多或少是一种 ATR (平均真实范围) 适应性拉盖尔 RSI.
这个版本:
它使用了 ATR 适应性方法来做拉盖尔 RSI，但是它也使用了拉盖尔过滤器来平滑RSI数值。两种都是适应性的，所以这个指标是一种”完全适应性“的指标。平滑是一种通常使用的与公式的偏差 (加上它来过滤掉一些错误信号)
用法 :
您可以把颜色的改变作为信号，它看起来适合短线决策 (因为它在所有时间都自适应，它对短线的趋势改变反应比长线改变更好)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22529
强力指数 - JMA
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