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EA

Exp_AdaptiveRenko_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
AdaptiveRenko.mq5 (20.24 KB) 预览
Exp_AdaptiveRenko_Duplex.mq5 (20.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 AdaptiveRenko 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置。 为此目的，所有输入参数可以分为两大组：

  1. 名称以 L 开头的那些是用于管理多头仓位的输入参数;
  2. 那些以 S 开头的输入参数用来管理空头仓位。
//+----------------------------------------------+
//| EA 输入用于多头操作                            |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L 魔幻数字
input double  L_MM=0.1;             //L 每笔成交所占资金份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数计算方法
//+----------------------------------------------+
//| EA 输入用于多头操作                            |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 魔幻数字
input double  S_MM=0.1;             //S 每笔成交所占资金份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数计算方法

这两套交易系统使用不同的魔幻数字，并且相互完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中交易通常需要相同的交易系统，而参数绝对不同。 若要正确配置 EA，您应首先测试一套交易系统，并用相关开关禁用第二套交易系统。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 多头入场的许可
input bool    L_PosClose=true;      //L 多头离场的许可

在那之后，对第二套系统执行相同的操作。

若要运行 EA，已编译的 AdaptiveRenko.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。


图例 1. 对称设置的交易示例

图例 1. 对称设置的交易示例

测试结果 2017，USDJPY H4:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表



图例 3. 非对称设置的交易示例

图例 3. 非对称设置的交易示例

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22499

AdaptiveRenko_Cld AdaptiveRenko_Cld

填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号

DSS DSS

双重平滑的随机振荡指标

珊瑚 珊瑚

珊瑚指标

APTR_MA APTR_MA

带有 MA 调整的平均百分比真实范围指标