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珊瑚指标是一条彩色移动平均线。
它有两个可配置的参数:
- Coefficient - 平滑比率 (*)
- Applied price
计算:
Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
其中:
B6 = Coefficient * B5 + coeff2 * PrevB6
B5 = Coefficient * B4 + coeff2 * PrevB5
B4 = Coefficient * B3 + coeff2 * PrevB4
B3 = Coefficient * B2 + coeff2 * PrevB3
B2 = Coefficient * B1 + coeff2 * PrevB2
B1 = Coefficient * Applied price + coeff2 * PrevB1
coeff2 = 1.0 - Coefficient
* 实际上，平滑比率是计算周期。 它不能小于 0.0086 和超过 1.0。
值越小，计算周期越长。 数值 1 对应于计算周期为 1 的移动平均值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22496
Exp_AdaptiveRenko_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 AdaptiveRenko 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置AdaptiveRenko_Cld
填充通道背景的 AdaptiveRenko 指标，附加显示彩色图标的 NRTR 线，允许用户直观地跟踪单根柱线上存在的趋势信号