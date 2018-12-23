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平均百分比真实范围指标在股票＆商品（2015 年 11 月）中有所描述。
它有一个可配置的参数:
- Period - 计算周期
计算:
APTR = 100.0 * SMA(PTR, Period)
其中:
PTR = Max(s1,s2,s3)
s1 = 2.0 * (High-Low) / (High+Low)
s2 = 2.0 * (High-PrevClose) / (High+PrevClose)
s3 = 2.0 * (Low-PrevClose) / (3.0*Low-Prevlose)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22494
MA_Filter
带过滤器的均线Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 ColorMaRsi-Trigger 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置