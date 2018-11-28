Описание:

Вариация индикатора Super Smoother (опубликован здесь: Super smoother), использующая собственные прошлые значения для отфильтровывания ложных сигналов.

Использование:

Поскольку индикатор не использует критерий наклона для изменения цвета, смена цвета на серый может служить сигналом возможного разворота, а смена на активный цвет - сигналом на вход или доливку.