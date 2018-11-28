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Индикаторы

Super smoother levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1713
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Описание:

Вариация индикатора Super Smoother (опубликован здесь: Super smoother), использующая собственные прошлые значения для отфильтровывания ложных сигналов.

Использование:

Поскольку индикатор не использует критерий наклона для изменения цвета, смена цвета на серый может служить сигналом возможного разворота, а смена на активный цвет - сигналом на вход или доливку. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22469

Multi pass average filter Multi pass average filter

Multi pass average filter

CCI JMA based CCI JMA based

CCI на основе JMA

Super smoother Super smoother

Super smoother

Triple fast ema Hull Triple fast ema Hull

Triple fast ema Hull