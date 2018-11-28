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Super smoother levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Вариация индикатора Super Smoother (опубликован здесь: Super smoother), использующая собственные прошлые значения для отфильтровывания ложных сигналов.
Использование:
Поскольку индикатор не использует критерий наклона для изменения цвета, смена цвета на серый может служить сигналом возможного разворота, а смена на активный цвет - сигналом на вход или доливку.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22469
Multi pass average filter
Multi pass average filterCCI JMA based
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Super smoother
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Triple fast ema Hull