定义 :



在理论中, 几乎一切平均也都可以作为数字过滤器(问题只是要找到对应的系数 - 例如 sma, 所有的系数都是"1"), 但是这个指标更加直接, 在这个版本中不使用系数。在这个版本中避免使用系数有两个主要原因：简单性和代码的高效。这一点的基础是简单移动平均计算得有一点不同，通常是“计算它们的总和然后再除”，以避免 nxn 的复杂度 (它会使得在这个指标运行时让电脑变慢) ，而这就是为什么它看起来不像“经典的”数字过滤器。

关于局限性:

这个指标中的最大通过值是10，如果要改变它，就要像这样修改代码的第四行 :

#define _maxPass 10

用想要的最大通过数替换“10”（在发布的版本中限制保持在10，是为了实用性)



用法 :

您可以使用颜色的改变作为信号。强烈建议您根据自己的交易风格实验取得最佳的通过数 (参见 "big picture" 实例，就可以知道应当作实验的原因). 另外，通过数为1的话，这个指标就和SMA（简单移动平均）一样。当通过数不为1，就会出现差异，所以最好使用短的MA周期数，然后再用不同的通过参数来作实验。







"Big picture" 实例 :

10 个指标的实例，使用了默认参数，只有通过数是从1到10.



