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探索 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
EA 适用于净持和对冲账户。 它在每次逐笔报价时工作。 为了放置挂单（Buy stop 和 Sell stop），EA 分析柱线 #0 和 #1 上的 iCCI 指标数值。
当交易信号被激活时，EA 按照 Lots 交易量在距当前价格“Indent from the price”的位置上放置一笔突破挂单。 如果 Stop Loss 不等于零，则会立即设置。
如何处理未触发的挂单？ 如果当前价格移出挂单 1.5 * "Indent from the price" 的距离，则会将其删除。
在激活挂单后，可在某笔持仓上应用尾随（除非 Trailing Stop 等于零）。
EURUSD, M30 上的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22471
Exp_Hans_Indicator_Cloud_System
交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus
基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间
每根柱线两笔
同时开立两笔相反方向的仓位RSI_Expert_v2.0
基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。