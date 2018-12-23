思路来源 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 适用于净持和对冲账户。 它在每次逐笔报价时工作。 为了放置挂单（Buy stop 和 Sell stop），EA 分析柱线 #0 和 #1 上的 iCCI 指标数值。

当交易信号被激活时，EA 按照 Lots 交易量在距当前价格“Indent from the price”的位置上放置一笔突破挂单。 如果 Stop Loss 不等于零，则会立即设置。

如何处理未触发的挂单？ 如果当前价格移出挂单 1.5 * "Indent from the price" 的距离，则会将其删除。

在激活挂单后，可在某笔持仓上应用尾随（除非 Trailing Stop 等于零）。

EURUSD, M30 上的测试:



