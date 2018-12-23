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EA

探索 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来源 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 适用于净持和对冲账户。 它在每次逐笔报价时工作。 为了放置挂单（Buy stop 和 Sell stop），EA 分析柱线 #0 和 #1 上的 iCCI 指标数值。 

当交易信号被激活时，EA 按照 Lots 交易量在距当前价格“Indent from the price”的位置上放置一笔突破挂单。 如果 Stop Loss 不等于零，则会立即设置。

如何处理未触发的挂单？ 如果当前价格移出挂单 1.5 * "Indent from the price" 的距离，则会将其删除。

在激活挂单后，可在某笔持仓上应用尾随（除非 Trailing Stop 等于零）。

EURUSD, M30 上的测试:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22471

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System Exp_Hans_Indicator_Cloud_System

交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus

基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间

每根柱线两笔 每根柱线两笔

同时开立两笔相反方向的仓位

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。