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TimeZonePivotsOpenSystem_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.
Рис.1. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem_Alert. Подача алерта.
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридораHans_Indicator_Cloud_System
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_Cloud
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