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每根柱线两笔 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3862
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统仅适用于对冲账户：它一次开立买入和卖出仓位。
输入:
- Lots - 如果此刻没有持仓时的交易量
- Lots coefficient - 如果此时有持仓，则持仓量增加比率
- Lots max - 最大交易量限制
- Take Profit (in points) - 止盈点数
- magic number - 独有 EA 标识符
“点数”的示例:
当出现新柱线时，EA 平仓并同时开立买入和卖出仓位。 期望在柱线内，其中一笔持仓以止盈平仓后趋势将反转一点。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22465
探索
使用Buy Stop 和 Sell Stop 挂单交易。 智能交易系统基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标Exp_Hans_Indicator_Cloud_System
交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号
RSI_Expert_v2.0
基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。TimeZonePivotsOpenSystem_Alert
用背景色填充并带 TimeZonePivotsOpenSystem 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。