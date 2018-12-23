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每根柱线两笔 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来源 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统仅适用于对冲账户：它一次开立买入和卖出仓位。

输入: 

  • Lots - 如果此刻没有持仓时的交易量
  • Lots coefficient - 如果此时有持仓，则持仓量增加比率
  • Lots max - 最大交易量限制
  • Take Profit (in points) - 止盈点数
  • magic number - 独有 EA 标识符

“点数”的示例:

19 点

当出现新柱线时，EA 平仓并同时开立买入和卖出仓位。 期望在柱线内，其中一笔持仓以止盈平仓后趋势将反转一点。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22465

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使用Buy Stop 和 Sell Stop 挂单交易。 智能交易系统基于 iCCI（商品通道指数，CCI）指标

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