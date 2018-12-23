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TimeZonePivotsOpenSystem_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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用背景色填充并带 TimeZonePivotsOpenSystem 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

图例 1. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 在第一根柱线突破通道

图例 1. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 在第一根柱线突破通道


图例 2. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 激活报警

图例 2. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 激活报警

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22457

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。

每根柱线两笔 每根柱线两笔

同时开立两笔相反方向的仓位

Hans_Indicator_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_Cloud_System_Alert

用背景色填充并带 Hans_Indicator_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知

Hans_Indicator_Cloud_System Hans_Indicator_Cloud_System

该指标绘制超越 Hans_Indicator_Cloud 通道扩展的蜡烛