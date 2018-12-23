用背景色填充并带 TimeZonePivotsOpenSystem 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。





图例 1. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 在第一根柱线突破通道









图例 2. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 激活报警

