请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TimeZonePivotsOpenSystem_Alert - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1708
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
用背景色填充并带 TimeZonePivotsOpenSystem 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。
图例 1. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 在第一根柱线突破通道
图例 2. TimeZonePivotsOpenSystem_Alert 指标。 激活报警
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22457
RSI_Expert_v2.0
基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。每根柱线两笔
同时开立两笔相反方向的仓位
Hans_Indicator_Cloud_System_Alert
用背景色填充并带 Hans_Indicator_Cloud_System 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知Hans_Indicator_Cloud_System
该指标绘制超越 Hans_Indicator_Cloud 通道扩展的蜡烛