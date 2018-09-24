Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.