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Индикаторы

Hans_Indicator_Cloud_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1546
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Shimodax

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_Cloud. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System

XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hans_Indicator_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_Cloud_System_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора

TimeZonePivotsOpenSystem_Alert TimeZonePivotsOpenSystem_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.