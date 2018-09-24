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Hans_Indicator_Cloud_System - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Shimodax
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_Cloud. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System
Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовXWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридораTimeZonePivotsOpenSystem_Alert
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.