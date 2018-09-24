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Индикаторы

Hans_Indicator_Cloud_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1354
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System  с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.


Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Подача алерта.


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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы расширения сформированого канала Hans_Indicator_Cloud

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