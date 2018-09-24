Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.





Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.









Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_Cloud_System_Alert. Подача алерта.





