基础:



这个指标使用了三个新的快速 ema Hull 实例 (最初发布在这里 : 快速 ema Hull 平均 ). 这个指标是一个非常快速并且平滑的移动平均。把三个应用到不同价格 (收盘价，最高价和最低价) 快速 ema Hull 平均的实例组合到一起，可以给我们对当前趋势的评估整体的观感。

用法 :



也许使用它的最好方法就是等到三个实例都具有相同的斜方向颜色，然后再使用这个倾斜方向作为当前趋势的指示，但是通道也可以使用 (用于盘整时候，通道可以作为一类不作交易的区域)。不管哪种情况，都建议针对不同的交易品种和不同的交易风格做一些实验。



