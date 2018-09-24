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XWPR_Histogram_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XWPR_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct
Track_Cyclical
Индикатор Track CyclicalTrend_Signal
Индикатор Trend Signal
XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts
Индикатор XWPR_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов