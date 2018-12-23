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趋势信号当收盘价突破指定范围的柱线向上或向下时明示指定趋势的变化。
Risk 参数能够定义此期间自极端价格的距离。
我们将其定义为此期间范围的百分比。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Risk - 整个周期的百分比范围
计算:
- 如果 PrevClose < Max 且 Close > Max
向上突破 = 看涨信号
- 如果 PrevClose > Min 且 Close < Min
向下突破 = 看跌信号
其中:
Max = max-(max-min) * Risk / 100.0
Min = min+(max-min) * Risk / 100.0
Max，min 是 Period 区间内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22437
Zero_Lag_RSI
零滞后 RSI 指标ZeroLagEMA
零滞后 EMA 指标
Track_Cyclical
周期性跟踪指标Smoothed_CCI
平滑的 CCI 指标