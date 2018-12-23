趋势信号当收盘价突破指定范围的柱线向上或向下时明示指定趋势的变化。



Risk 参数能够定义此期间自极端价格的距离。

我们将其定义为此期间范围的百分比。

它有两个可配置的参数:

Period - 计算周期



- 计算周期 Risk - 整个周期的百分比范围