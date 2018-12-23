代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Track_Cyclical - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1813
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

周期性跟踪振荡器显示价格变化相对于其移动平均线的百分比。

该指标有九个可调参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
  • Applied price
  • Exceptional overbought - 超常波动区域的超买区域
  • Abnormal overbought - 异常波动区域的超买区域
  • Normal overbought - 正常波动区域的超买区域
  • Normal oversold - 正常波动区域的超卖区域
  • Abnormal oversold - 异常波动区域的超卖区域
  • Exceptional oversold - 超常波动区域的超卖区域

计算:

TC = 100.0 * (Applied price-MA) / MA

其中:

MA - SMA(Applied price,Period,Method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22436

Trend_Signal Trend_Signal

趋势信号指标

Zero_Lag_RSI Zero_Lag_RSI

零滞后 RSI 指标

Smoothed_CCI Smoothed_CCI

平滑的 CCI 指标

Internal_Strength Internal_Strength

内部强度指标