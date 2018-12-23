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周期性跟踪振荡器显示价格变化相对于其移动平均线的百分比。
该指标有九个可调参数:
- Period - 计算周期
- Method - 计算方法
- Applied price
- Exceptional overbought - 超常波动区域的超买区域
- Abnormal overbought - 异常波动区域的超买区域
- Normal overbought - 正常波动区域的超买区域
- Normal oversold - 正常波动区域的超卖区域
- Abnormal oversold - 异常波动区域的超卖区域
- Exceptional oversold - 超常波动区域的超卖区域
计算:
TC = 100.0 * (Applied price-MA) / MA
其中:
MA - SMA(Applied price,Period,Method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22436
Trend_Signal
趋势信号指标Zero_Lag_RSI
零滞后 RSI 指标
Smoothed_CCI
平滑的 CCI 指标Internal_Strength
内部强度指标