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EA

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
TimeZonePivotsOpenSystem.mq5 (23.32 KB) 预览
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem.mq5 (12.32 KB) 预览
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交易系统基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标的信号。 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

EA 的时间帧不高于 H1:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_H1; // TimeZonePivotsOpenSystem 指标时间帧

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURUSD H1:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22429

Heiken_Ashi_Zone_Trade Heiken_Ashi_Zone_Trade

Heiken Ashi 区域交易指标

Internal_Strength Internal_Strength

内部强度指标

XWPR_Histogram_Vol_HTF XWPR_Histogram_Vol_HTF

XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XWPR_Histogram_Vol XWPR_Histogram_Vol

WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化