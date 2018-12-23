请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1877
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标的信号。 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。
若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
EA 的时间帧不高于 H1:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_H1; // TimeZonePivotsOpenSystem 指标时间帧
默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。
图例 1. 图表上的交易示例
测试结果 2017，EURUSD H1:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22429
Heiken_Ashi_Zone_Trade
Heiken Ashi 区域交易指标Internal_Strength
内部强度指标
XWPR_Histogram_Vol_HTF
XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项XWPR_Histogram_Vol
WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化