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XWPR_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XWPR_Histogram_Vol.mq5 (27.2 KB) 预览
XWPR_Histogram_Vol_HTF.mq5 (28.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 XWPR_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. XWPR_Histogram_Vol_HTF 指标

图例 1. XWPR_Histogram_Vol_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22428

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蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标