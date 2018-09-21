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Индикаторы

Skyscraper_Fix_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1559
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Skyscraper_Fix в свечном виде. Свечки по тренду яркие, против тренда тёмные.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Candle

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Candle

Autotrader Momentum Autotrader Momentum

Сравнение цен Close

TimeZonePivotsOpenSystem TimeZonePivotsOpenSystem

Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала TimeZonePivots

Directional_Volatility Directional_Volatility

Индикатор Directional Volatility

Simple_Decycler Simple_Decycler

Индикатор Simple Decycler