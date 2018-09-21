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Skyscraper_Fix_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Skyscraper_Fix в свечном виде. Свечки по тренду яркие, против тренда тёмные.
Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Candle
Autotrader Momentum
Сравнение цен CloseTimeZonePivotsOpenSystem
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала TimeZonePivots
Directional_Volatility
Индикатор Directional VolatilitySimple_Decycler
Индикатор Simple Decycler