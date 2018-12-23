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Skyscraper_Fix_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标。 顺势蜡烛是较亮，而逆势蜡烛较暗。

图例 1. Skyscraper_Fix_Candle 指标

图例 1. Skyscraper_Fix_Candle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22425

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