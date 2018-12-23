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Skyscraper_Fix_Candle - MetaTrader 5脚本
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蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标。 顺势蜡烛是较亮，而逆势蜡烛较暗。
图例 1. Skyscraper_Fix_Candle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22425
XWPR_Histogram_Vol
WPR_Histogram_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化XWPR_Histogram_Vol_HTF
XWPR_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项
VR 唐奇安精简版 MT5
经典的唐奇安通道指标HLCrossSigForRSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标