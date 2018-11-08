请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Directional_Volatility - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1237
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Directional Volatility （方向性波动）指标。指标显示了两条波动线 - 多头线和空头线。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Deviation - 偏移
计算:
Short = ShortMA + Deviation * ShortDev Long = LongMA + Deviation * LongDev
其中:
ShortMA - EMA(ShortS,Period) ShortDev - StdDev(ShortMA,Period) ShortS = PrevClose - Low
LongMA - EMA(LongS,Period) LongDev - StdDev(LongMA,Period) LongS = High - PrevClose
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22424
DoubleToText
将一个数字转换为文本。趋势强度指数
趋势强度指数由 M.H.Pee 在他的文章“趋势强度指数”中进行了阐述。
Decycler_Oscillator
Decycler 振荡指标Simple_Decycler
Simple Decycler 指标