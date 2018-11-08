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Directional_Volatility - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Directional Volatility （方向性波动）指标。指标显示了两条波动线 - 多头线和空头线。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Deviation - 偏移

计算:

Short = ShortMA + Deviation * ShortDev
Long  = LongMA  + Deviation * LongDev

其中:

ShortMA - EMA(ShortS,Period)
ShortDev - StdDev(ShortMA,Period)
ShortS = PrevClose - Low

LongMA - EMA(LongS,Period)
LongDev - StdDev(LongMA,Period)
LongS = High - PrevClose

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22424

DoubleToText DoubleToText

将一个数字转换为文本。

趋势强度指数 趋势强度指数

趋势强度指数由 M.H.Pee 在他的文章“趋势强度指数”中进行了阐述。

Decycler_Oscillator Decycler_Oscillator

Decycler 振荡指标

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