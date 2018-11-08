Simple Decycler 指标是根据 John F. Ehlers 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities(股票和商品的技术分析)"杂志 (2015 年 9月刊) 上的文章“Decyclers（循环器）”开发的。

它有两个可以配置的参数:

HP period - 高频过滤器周期数

- 高频过滤器周期数 Applied price