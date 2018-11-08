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Simple_Decycler - MetaTrader 5脚本

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Simple Decycler 指标是根据 John F. Ehlers 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities(股票和商品的技术分析)"杂志 (2015 年 9月刊) 上的文章“Decyclers（循环器）”开发的。

它有两个可以配置的参数:

  • HP period - 高频过滤器周期数
  • Applied price

这个指标会处理高频率部分而抛弃低频率方向的部分，快速回应市场状况。指标会画三条线。如果股票价格高于上方线，可以考虑为上升趋势，如果价格低于下方线，则可以考虑为下跌趋势。如果价格在这些线之间，股票就不在趋势当中。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22422

Decycler_Oscillator Decycler_Oscillator

Decycler 振荡指标

Directional_Volatility Directional_Volatility

Directional Volatility （方向性波动）指标

Connors_RSI Connors_RSI

Connors RSI 指标

Avg_MA Avg_MA

移动平均指标的平均