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MA_Trend - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2048
等级:
(11)
已发布:
MA_Trend.mq5 (44.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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MA Trend 趋势振荡指标显示了根据指定周期数范围计算的移动平均进行分析后的趋势。

它有五个输入参数:

  • Period begin - MA 初始计算周期数
  • Period step - МА 计算周期数增加的步长
  • Count - 计算的移动平均的数量
  • Method - МА 计算方法
  • Applied price - МА 计算价格

计算:

MATrend = Sum(S) / Count

其中:

  • 如果 Applied price > MA
S = 1 


  • 如果 Applied price < MA
S = -1

MA - MovingAverage(Applied price,Period begin+Period step,Method)

图 1. 使用默认参数计算的 MA_Trend : Period begin=10, Period step=10, Count=50


图 2. 使用新参数计算的 MA_Trend: Period begin=5, Period step=2, Count=50


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22419

Avg_MA Avg_MA

移动平均指标的平均

Connors_RSI Connors_RSI

Connors RSI 指标

xMASumAvg xMASumAvg

X MA 总和平均指标

Autotrader Momentum Autotrader Momentum

这个 EA 交易会比较收盘价