请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA Trend 趋势振荡指标显示了根据指定周期数范围计算的移动平均进行分析后的趋势。
它有五个输入参数:
- Period begin - MA 初始计算周期数
- Period step - МА 计算周期数增加的步长
- Count - 计算的移动平均的数量
- Method - МА 计算方法
- Applied price - МА 计算价格
计算:
MATrend = Sum(S) / Count
其中:
- 如果 Applied price > MA S = 1
- 如果 Applied price < MA S = -1
MA - MovingAverage(Applied price,Period begin+Period step,Method)
图 1. 使用默认参数计算的 MA_Trend : Period begin=10, Period step=10, Count=50
图 2. 使用新参数计算的 MA_Trend: Period begin=5, Period step=2, Count=50
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22419
Avg_MA
移动平均指标的平均Connors_RSI
Connors RSI 指标
xMASumAvg
X MA 总和平均指标Autotrader Momentum
这个 EA 交易会比较收盘价