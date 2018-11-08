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X MA 总和平均指标是一种移动平均的平均，换句话说，它所提供的平均值是周期数在从X到N范围内多个移动平均的平均。
它有四个输入参数:
- Initial period - МА 范围的初始周期数
- End period - МА 范围的结束周期数
- Method - МА 计算方法
- Applied price - МА 计算价格
计算:
XMA = (MA[Initial period] + MA[Initial period+1] + .... + MA[End period] ) / (End period-Initial period+1)
图 1. X MA 总和平均指标，默认周期数范围: 20 - 100
图 2. X MA 总和平均指标，周期数范围: 1- 50
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22418
Autotrader Momentum
这个 EA 交易会比较收盘价TimeZonePivotsOpenSystem
这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形。