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xMASumAvg - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1068
等级:
(10)
已发布:
xMASumAvg.mq5 (40.65 KB) 预览
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X MA 总和平均指标是一种移动平均的平均，换句话说，它所提供的平均值是周期数在从X到N范围内多个移动平均的平均。

它有四个输入参数:

  • Initial period - МА 范围的初始周期数
  • End period - МА 范围的结束周期数
  • Method - МА 计算方法
  • Applied price - МА 计算价格

计算:

XMA = (MA[Initial period] + MA[Initial period+1]  + ....   + MA[End period] ) / (End period-Initial period+1)

图 1. X MA 总和平均指标，默认周期数范围: 20 - 100


图 2. X MA 总和平均指标，周期数范围: 1- 50

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22418

MA_Trend MA_Trend

MA 趋势指标

Avg_MA Avg_MA

移动平均指标的平均

Autotrader Momentum Autotrader Momentum

这个 EA 交易会比较收盘价

TimeZonePivotsOpenSystem TimeZonePivotsOpenSystem

这个指标会画出超过 TimeZonePivots 通道的烛形。