Описание:

Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения. Так получается всем известный CCI.

Более сглаженные результаты можно получить несколькими способами. Цены можно сглаживать перед расчетом (использовать среднюю или отклонение), а также можно заменить среднюю или отклонение.

В этой версии:



В этой версии среднее значение заменяется на T3, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Причина, по которой не используется отклонение T3: отклонение T3 может принимать отрицательные значения, которые нельзя использовать в расчете CCI. В любом случае данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI. Также добавлены плавающие уровни (вместо использования фиксированных уровней), благодаря чему индикатор более чувствителен к изменениям рыночных условий. Кроме того эти уровни делают CCI адаптивным.

Использование:

Сигналом является смена цвета.



