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Индикаторы

CCI T3 based with floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(15)
Опубликован:
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Описание:

Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения. Так получается всем известный CCI.

Более сглаженные результаты можно получить несколькими способами. Цены можно сглаживать перед расчетом (использовать среднюю или отклонение), а также можно заменить среднюю или отклонение.

В этой версии:

В этой версии среднее значение заменяется на T3, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Причина, по которой не используется отклонение T3: отклонение T3 может принимать отрицательные значения, которые нельзя использовать в расчете CCI. В любом случае данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI. Также добавлены плавающие уровни (вместо использования фиксированных уровней), благодаря чему индикатор более чувствителен к изменениям рыночных условий. Кроме того эти уровни делают CCI адаптивным.

Использование:

Сигналом является смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22401

RSX of RSX RSX of RSX

RSX от RSX

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JMA с адаптивностью по ATR

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Corrected RSX

High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)

Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.