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CCI T3 based with floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения. Так получается всем известный CCI.
Более сглаженные результаты можно получить несколькими способами. Цены можно сглаживать перед расчетом (использовать среднюю или отклонение), а также можно заменить среднюю или отклонение.
В этой версии:
В этой версии среднее значение заменяется на T3, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Причина, по которой не используется отклонение T3: отклонение T3 может принимать отрицательные значения, которые нельзя использовать в расчете CCI. В любом случае данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI. Также добавлены плавающие уровни (вместо использования фиксированных уровней), благодаря чему индикатор более чувствителен к изменениям рыночных условий. Кроме того эти уровни делают CCI адаптивным.
Использование:
Сигналом является смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22401
RSX от RSXATR adaptive JMA
JMA с адаптивностью по ATR
Corrected RSXHigh frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)
Советник ищет необычную активность на основе разницы между закрытием бара и скользящей средней, покупать на всплесках волатильности. Это прототип, который будет расширяться. На текущий момент пользователь может указать для покупки произвольный уровень. В будущем я планирую построить в советнике нейросеть, которая будет определять и сравнивать уровни волатильности.