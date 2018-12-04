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基础:
很少有人知道 JMA (Jurik 移动平均) 已经是一个适应性指标 (它使用通常的市场波动监控模式来达到适应). 所以让它“再适应一次”就能使它双重适应，一般说来，它看起来（“双重适应”）可以生成可以接受的结果（特别是波动较大的时候）。
这个版本:
在这里我们使用 ATR (平均真实范围) 来使JMA再次适应。ATR 周期数和 JMA 周期数相同 (没有独立的设置)，所以这个指标的使用非常简单。
用法 :
您可以使用斜率颜色作为潜在趋势改变的信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22411
Headley 加速带
Headley 加速带JMA Z-score
JMA Z-score
RSX 的 RSX
RSX 的 RSX有浮动水平的 CCI T3
有浮动水平的 CCI T3