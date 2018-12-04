基础:

很少有人知道 JMA (Jurik 移动平均) 已经是一个适应性指标 (它使用通常的市场波动监控模式来达到适应). 所以让它“再适应一次”就能使它双重适应，一般说来，它看起来（“双重适应”）可以生成可以接受的结果（特别是波动较大的时候）。

这个版本:

在这里我们使用 ATR (平均真实范围) 来使JMA再次适应。ATR 周期数和 JMA 周期数相同 (没有独立的设置)，所以这个指标的使用非常简单。

用法 :

您可以使用斜率颜色作为潜在趋势改变的信号。



