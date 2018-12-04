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基础:
通常 CCI 是使用平均 (简单移动平均) 和平均偏差来计算的。这样就生成了著名的我们使用的CCI，
可以使用多种方法来取得更平滑的结果。价格可以在计算之前（平均或者偏差）进行平滑，然后平均值和偏差可以被替代。
这个版本:
在这个版本中，平均由 T3 来替代，而偏差使用 EMA 偏差来代替。不使用 T3 偏差的原因很简单: T3 偏差可能是负的，而这就使它不适合来用于CCI的计算，但是在任何情况下，得到的结果和原来的CCI相比都有更快的反应（和所期待的一样），也更加平滑（和所期待的一样）。它也加上了浮动水平 (而不是使用的固定水平)，这使它对市场条件变化反应更快，也使它称为某种适应性的CCI。
用法 :
在使用指标时您可以把颜色改变作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22401
RSX 的 RSX
RSX 的 RSXATR 适应性 JMA
ATR 适应性 JMA
修正的 RSX
修正的 RSXHigh frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)
这个EA交易使用了柱收盘价之间的差和移动平均来侦测异常的行为，然后它会进行买入套利。这是一个原型，我将会在未来扩展它，现在用户可以输入买入的套利水平。在未来的开发中我计划在EA中构建一个神经网络来侦测和比较波动性水平。