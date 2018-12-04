理论:

Dr. Alexander Uhl 发明了一种方法，它可以用于过滤移动平均，检查信号。最初它只用于平均，但是后来也可以用在其它一些指标中。

这个指标 :

这个指标使用了”修正“方法来生成修正过的RSX（相对强弱质量指数），即使 RSX 已经很平滑了，而信号也没有”常规“RSI那么多，看起来 "修正过的" RSX 可以在交易中使用了。

用法 :

您可以把颜色的改变用作信号



