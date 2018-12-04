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理论:
Dr. Alexander Uhl 发明了一种方法，它可以用于过滤移动平均，检查信号。最初它只用于平均，但是后来也可以用在其它一些指标中。
这个指标 :
这个指标使用了”修正“方法来生成修正过的RSX（相对强弱质量指数），即使 RSX 已经很平滑了，而信号也没有”常规“RSI那么多，看起来 "修正过的" RSX 可以在交易中使用了。
用法 :
您可以把颜色的改变用作信号
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22400
有浮动水平的 CCI T3
有浮动水平的 CCI T3RSX 的 RSX
RSX 的 RSX
High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)
这个EA交易使用了柱收盘价之间的差和移动平均来侦测异常的行为，然后它会进行买入套利。这是一个原型，我将会在未来扩展它，现在用户可以输入买入的套利水平。在未来的开发中我计划在EA中构建一个神经网络来侦测和比较波动性水平。ALB平均的RSX
可适应回溯平均的 RSX