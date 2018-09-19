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Experts

High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) - expert for MetaTrader 5

QuantStrategies
QuantStrategies

QuantStrategies

3 codes 1 comment
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7312
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(18)
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RSX of alb average RSX of alb average

RSX of adaptive lookback average

Jurik smooth on chart generic trend Jurik smooth on chart generic trend

Jurik smooth on chart generic trend

Corrected RSX Corrected RSX

Corrected RSX

CCI T3 based with floating levels CCI T3 based with floating levels

CCI T3 based with floating levels