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High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) - expert for MetaTrader 5
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RSX of alb average
RSX of adaptive lookback averageJurik smooth on chart generic trend
Jurik smooth on chart generic trend
Corrected RSX
Corrected RSXCCI T3 based with floating levels
CCI T3 based with floating levels