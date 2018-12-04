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图表上的 Jurik 平滑起源趋势 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

这个指标使用了著名的 JMA (Jurik 移动平均) 来计算起源的趋势。它的计算方法:

  • 它计算最高价的 JMA，
  • 它计算最低价的 JMA，
  • 它计算收盘价的 JMA，
  • 它计算典型价格 (high+low+close)/3 的 JMA - "genetic（起源）" 值 (它与 (jma(high)+jma(low)+jma(close))/3 不同，所以名称为 "generic")
    • "generic" 的斜率依赖于前三个值的斜率，
    • 如果都是向上的，颜色就是 "generic value is the color for up
    • 如果都是倾斜向下的，颜色就是 "generic value is the color for down
    • 否则颜色就是指示中性 (这样可以过滤掉一些潜在错误信号)

用法 :

您可以使用 "generic" 颜色的变化作为信号，另外，其它三个 JMA 的颜色也可以作为潜在趋势改变或者反转的早期警告。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22396

ALB平均的RSX ALB平均的RSX

可适应回溯平均的 RSX

High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY) High frequency volatility trader ( EURUSD H1 ONLY)

这个EA交易使用了柱收盘价之间的差和移动平均来侦测异常的行为，然后它会进行买入套利。这是一个原型，我将会在未来扩展它，现在用户可以输入买入的套利水平。在未来的开发中我计划在EA中构建一个神经网络来侦测和比较波动性水平。

平均的RSX阶梯图 平均的RSX阶梯图

简要描述

波动性指标 波动性指标

用于时间序列分析的很好的指标，显示了稳定的属性。指标计算了周期数为14的双重指数移动平均和收盘价格的差距，非常有助于识别异常的价格波动。