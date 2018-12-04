可适应回溯平均的 RSX

这个EA交易使用了柱收盘价之间的差和移动平均来侦测异常的行为，然后它会进行买入套利。这是一个原型，我将会在未来扩展它，现在用户可以输入买入的套利水平。在未来的开发中我计划在EA中构建一个神经网络来侦测和比较波动性水平。