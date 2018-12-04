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Cuttlers RSI 适应性 EMA 带 - MetaTrader 5脚本
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基础:
两个平均的交叉经常被用作信号，而适应性平均不常使用它来做。这个版本使用了适应性 EMA，它使用了两个Cuttlers' RSI 适应性 EMAs (最初发表在这里: Cuttlers RSI 适应性 EMA ) 来作信号。
用法 :
和通常一样 : 您可以使用颜色的改变 (因为它指示了两个平均的交叉) 来作信号。但是因为EMA会有适应，而 Cuttlers RSI 有时会有“紧张“行为(可能会很快大幅改变RSI的数值), 强烈建议对参数做一些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22387
有浮动水平的 Cuttlers RSI 适应性 EMA
简要描述波动性指标
用于时间序列分析的很好的指标，显示了稳定的属性。指标计算了周期数为14的双重指数移动平均和收盘价格的差距，非常有助于识别异常的价格波动。
Cuttlers RSI 适应性 EMA
Cuttlers RSI 适应性 EMASynthetic RSX
Synthetic RSX