基础:

两个平均的交叉经常被用作信号，而适应性平均不常使用它来做。这个版本使用了适应性 EMA，它使用了两个Cuttlers' RSI 适应性 EMAs (最初发表在这里: Cuttlers RSI 适应性 EMA ) 来作信号。

用法 :

和通常一样 : 您可以使用颜色的改变 (因为它指示了两个平均的交叉) 来作信号。但是因为EMA会有适应，而 Cuttlers RSI 有时会有“紧张“行为(可能会很快大幅改变RSI的数值), 强烈建议对参数做一些实验。