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Индикаторы

RSX range expansion index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Определение индекса расширения диапазона (REI):

Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index, REI) — осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и находит зоны перекупленности/перепроданности на основе слабости или силы цены. Индикатор разработал и описал в книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк.

Индикатор может принимать значения в диапазоне от -100 до +100. REI — расширенный индикатор, он остается нейтральным во время флэта и показывает тренд при достижении значимых вершин или впадин.

В этой версии:

Этот индикатор разработан с использованием идеи Марка Юрика: REI = rsx(high) + rsx(low) - при этом получаются более сглаженные результаты. Это реализовано в данной версии.

Использование:

Изменение цвета дает ранние сигналы смены тренда, а пересечение нулевой линии показывает общее направление тренда.

Сравнение:

Сравнение данной версии и оригинального индикатора. Верхняя версия - REI, нижняя - оригинальный индикатор. Идея Марка Юрика кажется верной, и, поскольку значения достаточно схожи, индикатор можно использовать как более сглаженную версию индикатора REI.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22376

RSX range expansion index - with floating levels RSX range expansion index - with floating levels

Индекс расширения диапазона RSX с плавающими уровнями

RSX range expansion index - with confidence bands RSX range expansion index - with confidence bands

Индекс расширения диапазона RSX с доверительным диапазоном

DWMA with JMA ribbon DWMA with JMA ribbon

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