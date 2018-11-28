Определение индекса расширения диапазона (REI):

Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index, REI) — осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и находит зоны перекупленности/перепроданности на основе слабости или силы цены. Индикатор разработал и описал в книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк.



Индикатор может принимать значения в диапазоне от -100 до +100. REI — расширенный индикатор, он остается нейтральным во время флэта и показывает тренд при достижении значимых вершин или впадин.

В этой версии:

Этот индикатор разработан с использованием идеи Марка Юрика: REI = rsx(high) + rsx(low) - при этом получаются более сглаженные результаты. Это реализовано в данной версии.

Использование:

Изменение цвета дает ранние сигналы смены тренда, а пересечение нулевой линии показывает общее направление тренда.

Сравнение:

Сравнение данной версии и оригинального индикатора. Верхняя версия - REI, нижняя - оригинальный индикатор. Идея Марка Юрика кажется верной, и, поскольку значения достаточно схожи, индикатор можно использовать как более сглаженную версию индикатора REI.