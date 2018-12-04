RSX 范围扩展指数

范围扩展指数（Range Expansion Index，REI) 的定义:

范围扩展指数（Range Expansion Index，REI) 是一个振荡指标，它衡量了价格的变化速度以及价格在走弱或者走强时关于超买/超卖区域的信号。它是由 Thomas DeMark 开发的，并且在他的书 "The New Science of Technical Analysis（技术分析的新科学）" 中有所介绍。



指标值在从-100 直到 +100 之间。REI 是一个增强的振荡指标，因为它在盘整的时候处于中性，而只有在达到了可观的顶部或者底部的时候才会显示趋势。

这个版本:

这个版本是根据 Mark Jurik 的思路制作的 : 根据他的想法，REI 可以根据 rsx(high) + rsx(low) 制作- 而结果应当非常平滑。所以，这个版本就是这样做的。另外，这个版本还增加了浮动水平以使趋势的改变看起来更加简单。您有选项来选择两种颜色改变模式:

当与外部水平交叉时改变颜色

当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色

用法 :

在这个版本中，使用颜色的改变作为潜在的趋势开始和结束信号。