Описание:

Давным-давно один трейдер использовал сигналы на основе комбинации пересечения DWMA (Double Weighted Moving Average) и JMA (Jurik Moving Average). Логическое развитие этой идеи - создание одного индикатора, управляющего комбинацией этих двух индикаторов. Оба индикатора (DWMA и JMA) очень сглаженные, их комбинация формирует приемлемое количество сигналов (не слишком много).



Использование:

В качестве сигнала используется пересечение двух индикаторов. Так как это комбинация двух скользящих средних, надо внимательно выбирать периоды - в некоторых случаях могут быть нелогичные результаты. При корректных настройках такое пересечение может давать полезный сигнал.



