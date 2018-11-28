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Индикаторы

DWMA with JMA ribbon - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1391
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание:

Давным-давно один трейдер использовал сигналы на основе комбинации пересечения DWMA (Double Weighted Moving Average) и JMA (Jurik Moving Average). Логическое развитие этой идеи - создание одного индикатора, управляющего комбинацией этих двух индикаторов. Оба индикатора (DWMA и JMA) очень сглаженные, их комбинация формирует приемлемое количество сигналов (не слишком много).

Использование:

В качестве сигнала используется пересечение двух индикаторов. Так как это комбинация двух скользящих средних, надо внимательно выбирать периоды - в некоторых случаях могут быть нелогичные результаты. При корректных настройках такое пересечение может давать полезный сигнал.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22355

RSX range expansion index RSX range expansion index

Индекс расширения диапазона RSX

RSX range expansion index - with floating levels RSX range expansion index - with floating levels

Индекс расширения диапазона RSX с плавающими уровнями

Double weighted moving average Double weighted moving average

Дважды взвешенная скользящая средняя

Mogalef bands Mogalef bands

Индикатор Mogalef Bands