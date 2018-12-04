范围扩展指数（Range Expansion Index，REI) 的定义:

范围扩展指数（Range Expansion Index，REI) 是一个振荡指标，它衡量了价格的变化速度以及价格在走弱或者走强时关于超买/超卖区域的信号。它是由 Thomas DeMark 开发的，并且在他的书 "The New Science of Technical Analysis（技术分析的新科学）" 中有所介绍。



指标值在从-100 直到 +100 之间。REI 是一个增强的振荡指标，因为它在盘整的时候处于中性，而只有在达到了可观的顶部或者底部的时候才会显示趋势。

这个版本:

这个版本是根据 Mark Jurik 的思路制作的 : 根据他的想法，REI 可以根据 rsx(high) + rsx(low) 制作- 而结果应当非常平滑。所以，这个版本就是按照这种方法做的。

用法 :

在这个版本中，使用颜色的改变作为早期趋势改变的警告，而零线交叉作为通常的趋势方向。

比较 :

为了更加清楚，这里是这个版本与原来版本的比较。上方的是这个版本的 REI 而下方是原有版本。看起来 Mark Jurik 的思路可能是正确的，因为数值相当近似，我们可以使用这个更加平滑版本的 REI 指标。