思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

注意: 这个 EA 只能在锁仓账户上工作!净额账户不能使用!

这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。这个 EA 使用 iMA (移动平均, MA) 和iEnvelopes (包络线) 指标的数据，EA 只在新柱出现的时候工作，并且有工作时间范围的限制: 从 Start hour 到 End hour.

它可以在每个方向上设置三种挂单以形成网格：每种挂单都有独立的幻数。幻数赋值的规则:

对于买入 #1: magic number + 1

+ 1 对于买入 #2: magic number + 2

+ 2 对于买入 #3: magic number +3

+3 对于卖出 #1: magic number - 1

- 1 对于卖出 #2: magic number - 2

- 2 对于卖出 #3: magic number - 3

如果有没有激活的挂单，并且服务器时间超过了 End hour, 所有的挂单都会被删除。

默认参数, EURUSD M5:



