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MA Envelopes - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1798
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
注意: 这个 EA 只能在锁仓账户上工作!净额账户不能使用!
这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。这个 EA 使用 iMA (移动平均, MA) 和iEnvelopes (包络线) 指标的数据，EA 只在新柱出现的时候工作，并且有工作时间范围的限制: 从 Start hour 到 End hour.
它可以在每个方向上设置三种挂单以形成网格：每种挂单都有独立的幻数。幻数赋值的规则:
- 对于买入 #1: magic number + 1
- 对于买入 #2: magic number + 2
- 对于买入 #3: magic number +3
- 对于卖出 #1: magic number - 1
- 对于卖出 #2: magic number - 2
- 对于卖出 #3: magic number - 3
如果有没有激活的挂单，并且服务器时间超过了 End hour, 所有的挂单都会被删除。
默认参数, EURUSD M5:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22353
Market_Direction_Indicator
市场方向指标Murreys_Math_Oscillator
Murreys Math 振荡指标
Internal_Strength
内部强度指标Extreme_TMA_line_indicator
极限 TMA 线指标