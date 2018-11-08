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MA Envelopes - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来自于 - Scriptor 

mq5 代码作者 - barabashkakvn

注意: 这个 EA 只能在锁仓账户上工作!净额账户不能使用!

这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。这个 EA 使用 iMA (移动平均, MA) 和iEnvelopes (包络线) 指标的数据，EA 只在新柱出现的时候工作，并且有工作时间范围的限制: 从 Start hourEnd hour. 

它可以在每个方向上设置三种挂单以形成网格：每种挂单都有独立的幻数。幻数赋值的规则: 

  • 对于买入 #1: magic number + 1
  • 对于买入 #2: magic number + 2
  • 对于买入 #3: magic number +3
  • 对于卖出 #1: magic number - 1
  • 对于卖出 #2: magic number - 2
  • 对于卖出 #3: magic number - 3

如果有没有激活的挂单，并且服务器时间超过了 End hour, 所有的挂单都会被删除。

默认参数, EURUSD M5:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22353

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

市场方向指标

Murreys_Math_Oscillator Murreys_Math_Oscillator

Murreys Math 振荡指标

Internal_Strength Internal_Strength

内部强度指标

Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

极限 TMA 线指标