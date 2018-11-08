极限 TMA 线是一个著名的通道指标，包含在极限 TMA 策略中。

它有五个输入参数:

这个指标会画出三条线: 中心线 (彩色) 和两条通道线。当侦测到多头趋势时，中心线是绿色的。当侦测到空头趋势时，中心线是红色的。盘整的状态使用灰色表示。

图 1. Extreme TMA Line, Redraw = Yes





图 2. Extreme TMA Line, Redraw = No