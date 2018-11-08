代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Extreme_TMA_line_indicator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2261
等级:
(44)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

极限 TMA 线是一个著名的通道指标，包含在极限 TMA 策略中。

它有五个输入参数:

  • TMA period - TMA 计算周期数
  • ATR period - ATR 计算周期数
  • ATR multiplier - 通道宽度比例
  • Trend threshold - 趋势类型切换的阈值
  • Redraw - 为解决指标重画要重新计算 (Yes/No)

这个指标会画出三条线: 中心线 (彩色) 和两条通道线。当侦测到多头趋势时，中心线是绿色的。当侦测到空头趋势时，中心线是红色的。盘整的状态使用灰色表示。

图 1. Extreme TMA Line, Redraw = Yes


图 2. Extreme TMA Line, Redraw = No

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22350

Internal_Strength Internal_Strength

内部强度指标

MA Envelopes MA Envelopes

这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。

CAD CAD

Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML

在一个 EA 交易中包含了两个分别使用 Skyscraper_Fix 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的独立交易系统。