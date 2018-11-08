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Extreme_TMA_line_indicator - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
极限 TMA 线是一个著名的通道指标，包含在极限 TMA 策略中。
它有五个输入参数:
- TMA period - TMA 计算周期数
- ATR period - ATR 计算周期数
- ATR multiplier - 通道宽度比例
- Trend threshold - 趋势类型切换的阈值
- Redraw - 为解决指标重画要重新计算 (Yes/No)
这个指标会画出三条线: 中心线 (彩色) 和两条通道线。当侦测到多头趋势时，中心线是绿色的。当侦测到空头趋势时，中心线是红色的。盘整的状态使用灰色表示。
图 1. Extreme TMA Line, Redraw = Yes
图 2. Extreme TMA Line, Redraw = No
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22350
Internal_Strength
内部强度指标MA Envelopes
这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。
CAD
Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML
在一个 EA 交易中包含了两个分别使用 Skyscraper_Fix 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的独立交易系统。