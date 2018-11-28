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Step chart of stochastic of averages - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Стохастик (разработан Джорждом Лейном в 1950 году) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (в основном это сигнальная линия, используемая для фильтрации), которые стохастик может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой стохастик с использованием двух фильтров.
В этой версии:
Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов стохастика и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения стохастика, означает минимальное изменение стохастика, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация стохастика (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете стохастика и фильтр итоговых результатов стохастика по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Использование:
Сигнал при смене цвета шагового бара.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22332
Шаговый график RSI со скользящей средней.Schaff trend CCI
Индикатор Schaff Trend, рассчитывающий CCI
Шаговый график стохастикаStep chart of CCI of averages
Шаговый график CCI со скользящей средней