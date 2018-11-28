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Индикаторы

Step chart of stochastic of averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Описание:

Стохастик (разработан Джорждом Лейном в 1950 году) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (в основном это сигнальная линия, используемая для фильтрации), которые стохастик может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой стохастик с использованием двух фильтров.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов стохастика и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения стохастика, означает минимальное изменение стохастика, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация стохастика (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете стохастика и фильтр итоговых результатов стохастика по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22332

Step chart RSI of average Step chart RSI of average

Шаговый график RSI со скользящей средней.

Schaff trend CCI Schaff trend CCI

Индикатор Schaff Trend, рассчитывающий CCI

Шаговый график стохастика Шаговый график стохастика

Шаговый график стохастика

Step chart of CCI of averages Step chart of CCI of averages

Шаговый график CCI со скользящей средней