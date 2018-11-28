Описание:

Стохастик (разработан Джорждом Лейном в 1950 году) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (в основном это сигнальная линия, используемая для фильтрации), которые стохастик может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой стохастик с использованием двух фильтров.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов стохастика и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается как % от значения стохастика, означает минимальное изменение стохастика, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация стохастика (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете стохастика и фильтр итоговых результатов стохастика по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя



Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.