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Индикаторы

Шаговый график стохастика - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание:

Стохастик — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые стохастик может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это одна из версий с использованием дополнительной фильтрации.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов стохастика и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от значения стохастика, означает минимальное изменение стохастика, которое следует считать существенным.

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22319

Step chart of stochastic of averages Step chart of stochastic of averages

Шаговый график стохастика со скользящей средней

Step chart RSI of average Step chart RSI of average

Шаговый график RSI со скользящей средней.

Step chart of CCI of averages Step chart of CCI of averages

Шаговый график CCI со скользящей средней

Step chart of CCI Step chart of CCI

Шаговый график CCI