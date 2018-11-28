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Шаговый график стохастика - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Стохастик — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые стохастик может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это одна из версий с использованием дополнительной фильтрации.
В этой версии:
Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов стохастика и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от значения стохастика, означает минимальное изменение стохастика, которое следует считать существенным.
Использование:
Сигнал при смене цвета шагового бара.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22319
Шаговый график стохастика со скользящей среднейStep chart RSI of average
Шаговый график RSI со скользящей средней.
Шаговый график CCI со скользящей среднейStep chart of CCI
Шаговый график CCI