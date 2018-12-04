基础:

随机振荡指标 (最初是由 George Lane 在 1950年代开发的) 具有悠久的历史，并且为人熟知和广泛使用。有时候它会与一些过滤方法组合使用 (大多数是由一条信号线，我们可以用它做过滤方法) 以避免在一些市场条件下随机振荡指标可能产生的错误信号。这个版本就是为了尝试解决在随机振荡指标中使用两个过滤器的问题。

这个版本:

这个版本使用了阶梯表作为过滤器，以减少随机振荡指标生成的信号数量并且（可能可以）使它更容易和更安全地使用。步长的大小是以随机振荡百分比的形式输入的，您可以用它过滤掉较小的随机振荡变化，超过它的就视为较大的变化。也可以预先对价格进行平均过滤再进行随机振荡的计算，通过这种方法随机振荡可以被“双重过滤” (在随机振荡计算之前过滤价格，然后再使用阶梯表来过滤计算所得的随机振荡结果）。在这个版本中可以使用以下平均方法:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。