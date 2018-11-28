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Step chart of CCI of averages - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
CCI (Индекс торгового канала) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые CCI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это версия с использованием двух фильтров.
В этой версии:
В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов CCI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в единицах CCI, означает минимальное изменение CCI, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в CCI, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация CCI (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете CCI и фильтр итоговых результатов CCI по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Использование:
Сигнал при смене цвета шагового бара.
PS: период усреднений равный или менее 1 отключает фильтрацию. Сравнение двух режимов: на верхнем примере используется SMA с периодом 14, на нижнем фильтрация отключена
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22318
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