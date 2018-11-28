Описание:

CCI (Индекс торгового канала) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые CCI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это версия с использованием двух фильтров.



В этой версии:

В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов CCI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в единицах CCI, означает минимальное изменение CCI, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в CCI, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация CCI (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете CCI и фильтр итоговых результатов CCI по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя



Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

PS: период усреднений равный или менее 1 отключает фильтрацию. Сравнение двух режимов: на верхнем примере используется SMA с периодом 14, на нижнем фильтрация отключена



