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Индикаторы

Step chart of CCI of averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Описание:

CCI (Индекс торгового канала) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые CCI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это версия с использованием двух фильтров.

В этой версии:

В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов CCI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в единицах CCI, означает минимальное изменение CCI, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в CCI, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация CCI (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете CCI и фильтр итоговых результатов CCI по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

PS: период усреднений равный или менее 1 отключает фильтрацию. Сравнение двух режимов: на верхнем примере используется SMA с периодом 14, на нижнем фильтрация отключена


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22318

Шаговый график стохастика Шаговый график стохастика

Шаговый график стохастика

Step chart of stochastic of averages Step chart of stochastic of averages

Шаговый график стохастика со скользящей средней

Step chart of CCI Step chart of CCI

Шаговый график CCI

Support and Resistance Trader Support and Resistance Trader

Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов.