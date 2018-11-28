Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов. Проверяет развитие тренда по простому пересечению трех скользящих средних. Если обнаружено развитие тренда, советник ищет ближайшую линию сопротивления в зависимости от направления и покупает или продает на расстоянии 0.005 от линии. Сила сопротивления определяется параметром resistance=. Это минимальное количество закрытий на одном и том же ценовом уровне за последние 500 баров. Я рассчитал оптимальное значение для EURUSD = 15. Советник тестировался на EURUSD. Для использования на других парах некоторые функции надо значительно изменить.



