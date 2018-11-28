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Support and Resistance Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов. Проверяет развитие тренда по простому пересечению трех скользящих средних. Если обнаружено развитие тренда, советник ищет ближайшую линию сопротивления в зависимости от направления и покупает или продает на расстоянии 0.005 от линии. Сила сопротивления определяется параметром resistance=. Это минимальное количество закрытий на одном и том же ценовом уровне за последние 500 баров. Я рассчитал оптимальное значение для EURUSD = 15. Советник тестировался на EURUSD. Для использования на других парах некоторые функции надо значительно изменить.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22304
Шаговый график CCIStep chart of CCI of averages
Шаговый график CCI со скользящей средней
Step chart of averagesRange Action Verification Index - extended
Расширенная версия индикатора Range Action Verification Index