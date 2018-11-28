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Советники

Support and Resistance Trader - эксперт для MetaTrader 5

QuantStrategies
QuantStrategies

QuantStrategies

3 кода 1 комментарий
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Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов. Проверяет развитие тренда по простому пересечению трех скользящих средних. Если обнаружено развитие тренда, советник ищет ближайшую линию сопротивления в зависимости от направления и покупает или продает на расстоянии 0.005 от линии. Сила сопротивления определяется параметром resistance=. Это минимальное количество закрытий на одном и том же ценовом уровне за последние 500 баров. Я рассчитал оптимальное значение для EURUSD = 15. Советник тестировался на EURUSD. Для использования на других парах некоторые функции надо значительно изменить.

                                                                                  Тестирование на EURUSD, с января 2018 по текущее время

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22304

Step chart of CCI Step chart of CCI

Шаговый график CCI

Step chart of CCI of averages Step chart of CCI of averages

Шаговый график CCI со скользящей средней

Step chart of averages Step chart of averages

Step chart of averages

Range Action Verification Index - extended Range Action Verification Index - extended

Расширенная версия индикатора Range Action Verification Index