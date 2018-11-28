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Индикаторы

Step chart of CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1551
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Описание:

CCI (Индекс торгового канала) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые CCI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это одна из версий с использованием дополнительной фильтрации.

В этой версии:

В этой версии для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов CCI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в единицах CCI, означает минимальное изменение CCI, которое следует считать существенным.

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22317

Step chart of CCI of averages Step chart of CCI of averages

Шаговый график CCI со скользящей средней

Шаговый график стохастика Шаговый график стохастика

Шаговый график стохастика

Support and Resistance Trader Support and Resistance Trader

Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов.

Step chart of averages Step chart of averages

Step chart of averages